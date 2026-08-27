2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı, 8 Eylül'de sona erecek.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar 15-16 Eylül'de geç başvuru yapabilecek. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, kimlik numarası ve şifre ile sisteme girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvuru ücreti 800 lira olarak belirlendi. Detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilgili mevzuattaki diğer koşulları karşılaması gerekiyor.

Sınav, 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sınav merkezi ve salon bilgileri sınava giriş belgelerinde açıklanacak. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ilan edilecek ve adaylar puanlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Memur, Eylül, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı - Son Dakika

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