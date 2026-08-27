2026 KPSS Sınav Belgeleri Bekleniyor - Son Dakika
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2026 KPSS Sınav Belgeleri Bekleniyor

2026 KPSS Sınav Belgeleri Bekleniyor
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Adaylar, 2026 KPSS giriş belgelerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'den bilgi yok.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar, sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi duyurularında 26 Ağustos itibarıyla 2026 KPSS Lisans giriş belgelerine ilişkin yeni bir bilgi yer almadı.

ÖSYM'nin takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapılacak. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla kesinleşecek.

Belgelerin ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmadı. Geçmişte ALES/2 için belgeler sınavdan yaklaşık 10 gün önce paylaşılmıştı ancak bu KPSS için kesin tarih değil. Adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Belgeler erişime açıldığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden T.C. kimlik numarası ve şifreyle belgeye ulaşabilecek. Çıktının sınavda yanında bulundurulması ve sınav binasının önceden kontrol edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Sınav Belgeleri Bekleniyor - Son Dakika

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