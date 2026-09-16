Afyon Kocatepe Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak, sınav yapılmayacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 24 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Alımlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Değerlendirmede lisans mezunları için 2024 KPSS B grubu P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puanı dikkate alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.