Ankara Pursaklar Belediyesi 2026 KPSS ile 9 zabıta memuru alacak
Ankara Pursaklar Belediyesi, 2026 KPSS puanlarıyla 9 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlan, 2026 KPSS puanlarının kullanılacağı ilk memur alımlarından biri olduğu için adayların gündemine girdi.
2026 KPSS'ye giren binlerce adayın beklediği ilk memur alımı haberi Ankara Pursaklar Belediyesi'nden geldi.
Belediye, bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.
İlan, 2026 KPSS puanlarının kullanılacağı ilk memur alımlarından biri olduğu için adayların gündemine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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