Ankara Pursaklar Belediyesi 2026 KPSS ile 9 zabıta memuru alacak

2026 KPSS'ye giren binlerce adayın beklediği ilk memur alımı haberi Ankara Pursaklar Belediyesi'nden geldi.

Belediye, bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.

İlan, 2026 KPSS puanlarının kullanılacağı ilk memur alımlarından biri olduğu için adayların gündemine girdi.