Buca Belediyesi'nde 300 memura söz verilen sosyal denge tazminatı 4 aydır ödenmedi
İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından vekalet eden Hüseyin Benzer, 300 memura sosyal denge tazminatı sözü verdi. Ancak 2 aydır sürdürülen sözlere rağmen memurların geriye dönük 4 aylık tazminatları ödenmedi.
İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yerine vekalet eden Hüseyin Benzer, belediyede görevli 300 memura sosyal denge tazminatı ödeneceği sözünü verdi.
Ancak 2 aydır verilen sözlere rağmen, memurların geriye dönük 4 aylık sosyal denge tazminatları ödenmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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