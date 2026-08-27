Eğitim-Bir-Sen'den Onlük Düzenlemesine Açıklama - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den Onlük Düzenlemesine Açıklama

Eğitim-Bir-Sen\'den Onlük Düzenlemesine Açıklama
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Eğitim-Bir-Sen, MEB'in önlük düzenlemesine yönelik açıklama yaparak özgürlük ve sorumluluk vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim-öğretim yılı genelgesinde yer alan öğretmenlerin önlük giymesine yönelik düzenleme ve ardından başlayan kılık-kıyafet tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sendika, MEB'in önlük düzenlemesinin sivil itaatsizlik eylemleriyle çelişmediğini belirterek uygulamada bir art niyet aranmaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, kamu çalışanlarının kıyafet tercihleri nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmaması için mücadele edildiği vurgulandı. Eğitim çalışanlarının, milletimizin değerlerini ve toplumsal hassasiyetleri gözeterek kıyafetlerini özgürce seçebilmelerinin savunulduğu belirtildi. 2013 yılında başlatılan sivil itaatsizlik eyleminin özünün ve amacının bu olduğu kaydedildi.

Özgürlüğün sorumluluktan bağımsız olmadığı, öğretmenliğin mesleki saygınlığı korumayı ve örnek olmayı gerektiren özel bir meslek olduğu ifade edildi. Eğitim çalışanlarının bu sorumluluğun bilincinde olduğu ve meslektaşlara güvenildiği belirtildi. Ayrıca hakim, avukat, doktor gibi mesleklerde de kıyafet uygulamalarının bulunduğu hatırlatılarak Bakanlığın önlük düzenlemesinde herhangi bir art niyet aranmasının doğru olmadığı vurgulandı.

Genelge üzerinden yapılan tartışmaların, sivil itaatsizlik eylemlerine konu olan sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğini bir kez daha gösterdiği ifade edildi. Konfederasyon Memur-Sen'in, KPDK'nın kılık ve kıyafet yönetmeliği gündemiyle toplanması yönündeki ısrarlı çağrılarının yerinde olduğu belirtildi. Çözümün adresinin Kamu Personeli Danışma Kurulu olduğu, konunun sosyal taraflarla birlikte ele alınması gerektiği kaydedildi.

Sınırları ve yöntemi açıkça belirtilmemiş uygulamaların gereksiz tartışmalara yol açacağı vurgulandı. Milletimizin değerlerini, mesleki sorumlulukları ve çalışanların özgürlüğünü gözeten kalıcı bir düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Eğitim-Bir-Sen'den Onlük Düzenlemesine Açıklama - Son Dakika

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