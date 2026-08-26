Enflasyon Beklentileri Artıyor

Enflasyon beklentilerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a gerilerken, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e çıktı.

Anketin 2026 yılı Ağustos döneminde 12 ay sonrası için olasılık tahminleri de değerlendirildi. Buna göre TÜFE'nin yüzde 20,03 olasılıkla yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 45,17 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında ve yüzde 23,31 olasılıkla yüzde 25,00-27,99 aralığında artması bekleniyor. Nokta tahminlerde ise katılımcıların yüzde 47,62'si yüzde 22,00-24,99 aralığını öngördü.

Milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam ile kira artışında belirleyici olan Ağustos ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.