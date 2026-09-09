Fransa'da 256 bin itfaiyeci, çalışma koşullarına tepki olarak 6 haftalık greve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da 256 bin itfaiyeci, çalışma koşullarına tepki olarak 6 haftalık greve başladı

Fransa\'da 256 bin itfaiyeci, çalışma koşullarına tepki olarak 6 haftalık greve başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiyeci, çalışma koşulları ve yeni yasa tasarısına tepki olarak bugün 6 haftalık greve başladı. Sendikalar, asgari hizmet planının yetersiz olduğunu ve bu durumun halkın can güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtiyor.

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiyeciyi kapsayan 6 haftalık grev bugün başladı. Ülke genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan personel, sendikaların çağrısıyla iş bıraktı. Grev, çalışma koşulları ve hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısına yönelik tepkilerin artması üzerine alındı.

Sendikalar, ortak açıklamalarında itfaiyecilerin karşı karşıya olduğu risklerin arttığını, ancak personel sayısı ve teknik imkanların yetersiz kaldığını belirtti. Yangın sezonundaki yoğunluk ve müdahale güçlükleri hatırlatılarak, yasa tasarısının bu sorunları çözmediği ifade edildi. Sendika temsilcileri, tasarının özlük haklarını iyileştirmediğini ve mesleki riskleri azaltacak somut adımlar içermediğini savundu.

Grev süresince acil durumlar için asgari hizmet planı uygulanacağı belirtildi. Ancak sendikalar, bu planın yetersiz olduğunu ve halkın can güvenliğinin tehlikeye girebileceğini öne sürüyor. Altı haftalık eylemin, hükümet ve sendikalar arasında yeni müzakere sürecini başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

Grev nedeniyle bazı itfaiye merkezlerinde personel sayısının azalması, ihbarlara yanıt sürelerini uzatabilir. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı. Gözler, hükümetin greve yönelik tutumunu netleştirmesine ve sendikalarla masaya oturup oturmayacağına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fransa, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Fransa'da 256 bin itfaiyeci, çalışma koşullarına tepki olarak 6 haftalık greve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

00:50
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var
İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 02:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da 256 bin itfaiyeci, çalışma koşullarına tepki olarak 6 haftalık greve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement