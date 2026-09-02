İstanbul'da 18 ilçe emniyet müdürü ve şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 18 ilçe emniyet müdürü ve şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı

İstanbul\'da 18 ilçe emniyet müdürü ve şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi görevlendirmeler kapsamında 18 ilçeye yeni emniyet müdürü atandı. Adalar'dan Tuzla'ya kadar uzanan listede, aralarında Çocuk Şube, Boğaziçi Köprüleri Koruma ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün de bulunduğu birimlere de yeni isimler getirildi. Atamalarla birlikte 2., 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri görev başı yaptı.

Emniyet teşkilatında 2026 yılı terfi ve genel atama sürecinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda il içi görevlendirmeler belli oldu. Yeni düzenlemeyle 18 ilçede emniyet müdürü görevlendirilirken, şube müdürlüklerinde de yeni görev dağılımları yapıldı.

İstanbul'un yeni ilçe emniyet müdürleri şöyle sıralandı: Adalar'a 3. Sınıf Emniyet Müdürü Alpaslan Şahin, Çatalca'ya 2. Sınıf Emniyet Müdürü Lütfü Doğan, Arnavutköy'e 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Öztürk, Ataşehir'e 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Bahçelievler'e 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kıvanç Taşçı, Bakırköy'e 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kürşat Mesut Özmen, Beyoğlu'na 2. Sınıf Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Çekmeköy'e 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Eyüpsultan'a 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun, Gaziosmanpaşa'ya 2. Sınıf Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz, Kağıthane'ye 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay, Kartal'a 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tilki, Pendik'e 2. Sınıf Emniyet Müdürü İlyas Kayış, Sancaktepe'ye 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Gezer, Sarıyer'e 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Sultanbeyli'ye 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Tulum, Sultangazi'ye 3. Sınıf Emniyet Müdürü Arınç Çevik ve Tuzla'ya 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Abdulkadir Bilen atandı.

Şube müdürlüklerinde ise Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Koç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu getirildi. Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşça, ayrıca Interpol-Europol Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlerini vekaleten yürütecek. Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi atandı. Çiftçi, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü de vekaleten üstlenecek. Koruma Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata getirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne ise 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül atandı.

Yeni görevlendirmelerle birlikte İstanbul Emniyeti'nde 2., 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri farklı ilçe ve şube birimlerinde göreve başladı. Listede 18 ilçe emniyet müdürlüğünün yanı sıra Baltalimanı Polisevi, Çocuk, Dış İlişkiler, Interpol-Europol, Strateji Geliştirme, Boğaziçi Köprüleri Koruma, İnşaat Emlak, Destek Hizmetleri, Koruma, Hassas Bölgeleri Koruma ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı birimlerini kapsayan atamalar yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur İstanbul'da 18 ilçe emniyet müdürü ve şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı - Son Dakika

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