KDK: Lisans öncesi uzman öğreticilik süresi öğretmenliğe sayılmayacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), öğretmenlerin hizmet süresi hesaplanmasına ilişkin önemli bir karar verdi. KDK, özel öğretim kurumlarında lisans mezuniyetinden önce uzman öğretici olarak geçirilen sürelerin, aday öğretmenlik muafiyeti ve uzman öğretmenlik hizmet süresi hesabına dahil edilemeyeceğine hükmetti. 1 Eylül 2026 tarihli kararla yapılan başvuru reddedildi.

Başvuruda bulunan kişi, özel öğretim kurumlarında yaklaşık 10 yıl 9 ay 14 gün fiilen öğretmenlik yaptığını belirterek hizmetlerinin hesaplamaya katılmasını ve aday öğretmenlikten muaf tutulmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ise başvuranın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olduğunu, emekliliğe esas fiili hizmet süresinin 10 Ağustos 2026 itibarıyla 6 ay 22 gün olduğunu bildirdi. Bakanlık, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak geçen sürenin adaylığın kaldırılmasında kullanılamayacağını da kaydetti.

KDK kararında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri incelendi. Buna göre uzman öğreticilikte geçen hizmetlerin süreye dahil edilebilmesi için en az lisans mezuniyeti şartı aranıyor. Başvuranın lisans eğitimini 4 Mart 2020'de tamamladığı belirlendi; bu tarihten önceki uzman öğreticilik hizmetleri kariyer basamakları hesabına dahil edilmedi. Ayrıca başvuranın adaylığının öğretmen unvanıyla değil aday uzman öğretici unvanıyla kaldırıldığı, bu nedenle aday öğretmen yetiştirme sürecinden muafiyet şartlarının oluşmadığı sonucuna varıldı. Karar Mehmet Akarca imzasıyla onaylanırken başvurana idari yargı yolunun açık olduğu bildirildi.