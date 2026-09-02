KMÜ Diş Hekimliğinde 11 yeni araştırma görevlisi göreve başladı - Son Dakika
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KMÜ Diş Hekimliğinde 11 yeni araştırma görevlisi göreve başladı

KMÜ Diş Hekimliğinde 11 yeni araştırma görevlisi göreve başladı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine DUS ile yerleşen 11 araştırma görevlisi atandı ve görevlerine başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni görevlilerle bir araya gelerek başarılar diledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucunda yerleşmeye hak kazanan 11 araştırma görevlisi, atama süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başladı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı da fakülteyi ziyaret ederek göreve yeni başlayan araştırma görevlileriyle bir araya geldi.

Yeni görevlendirmeler kapsamında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 3, Periodontoloji Anabilim Dalına 4, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına 2 araştırma görevlisi katıldı. Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı ile Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına ise birer araştırma görevlisi göreve başladı. Böylece fakültenin akademik kadrosuna toplam 11 yeni araştırma görevlisi dahil oldu.

Ziyaret sırasında araştırma görevlileriyle tanışan Rektör Gavgalı, uzmanlık eğitimleri ve akademik kariyer süreçleri üzerine sohbet etti. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Gavgalı, mesleki ve akademik çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. Ayrıca nitelikli sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel üretim ve uzmanlık eğitiminin önemine değindi. Fakülte, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi ve ağız-diş sağlığı hizmetlerini yeni kadrosuyla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Rektör, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur KMÜ Diş Hekimliğinde 11 yeni araştırma görevlisi göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KMÜ Diş Hekimliğinde 11 yeni araştırma görevlisi göreve başladı - Son Dakika
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