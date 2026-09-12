KPSS adayları için nüfus müdürlükleri hafta sonu randevusuz açık olacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini açıkladı. Müdürlükler cumartesi 07.00-14.30, pazar 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz işlem yapacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav giriş belgelerindeki fotoğraf şartını yerine getirebilmesi için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceğini açıkladı.
Açıklamaya göre, nüfus müdürlükleri cumartesi günü 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında randevusuz işlem yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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