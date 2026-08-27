KPSS Lisans Sınavı Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika
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KPSS Lisans Sınavı Belgeleri Yayınlandı

KPSS Lisans Sınavı Belgeleri Yayınlandı
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Adaylar, KPSS için giriş belgelerini 27 Ağustos'tan itibaren alabilir.

ÖSYM, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, giriş belgelerini 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek. Sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaklar ve belgelerindeki bina/salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans Sınavı Belgeleri Yayınlandı - Son Dakika

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