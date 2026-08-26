KPSS Lisans Sınavına Geri Sayım

2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül'de uygulanacak sınavın giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerlerinin 26, 27 ve 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilir. Adaylar, 'Sınava Giriş Belgesi Dökümü' sekmesinden belgelerini PDF olarak indirebilecek.

KPSS Lisans oturumları ise 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi olarak gerçekleştirilecek.