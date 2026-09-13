KPSS lisans sonuçları için tarih verildi, tüm puanlar 7 Ekim'de açıklanacak
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Eylül ayında yapılan oturumların değerlendirmesi yaklaşık bir ayda tamamlanacak ve tüm puan türleri aynı gün adayların erişimine sunulacak.
ÖSYM'nin resmi 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Eylül ayında yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirmesi yaklaşık bir ayda tamamlanacak.
Tüm puan türleri aynı gün adayların erişimine sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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