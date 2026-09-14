KPSS Ön Lisans sınav yerleri için bekleyiş sürüyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026- KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle sınav tarihine 10 gün kala duyuruyor. Buna göre giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.