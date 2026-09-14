KPSS Ön Lisans sınav yerleri için bekleyiş sürüyor
ÖSYM'nin 4 Ekim 2026'da yapacağı 2026-KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylar, giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026- KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor.
KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle sınav tarihine 10 gün kala duyuruyor. Buna göre giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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