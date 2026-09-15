KPSS Ortaöğretim geç başvuru dönemi başladı, adaylar ÖSYM ekranını bekliyor
Başvuru sürecini kaçıran ortaöğretim mezunları için geç başvuru dönemi başladı ve adaylar ÖSYM'nin erişime açacağı ekran üzerinden KPSS oturumuna müracaat edebilecek. Geç başvurunun kaç gün süreceği ve ücretine ilişkin detaylar ise ÖSYM'nin açıklamasıyla netleşecek.
KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanırken başvuru sürecini kaçıran adaylar için beklenen geç başvuru dönemi başladı. ÖSYM'nin erişime açacağı ekran sayesinde ortaöğretim mezunları KPSS oturumuna müracaat edebilecek.
Adaylar, geç başvuruların başlayıp başlamadığını, kaç gün süreceğini ve geç başvuru ücretini araştırıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › KPSS Ortaöğretim geç başvuru dönemi başladı, adaylar ÖSYM ekranını bekliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?