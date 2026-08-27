KPSS Sınavı İçin Geri Sayım Başladı

KPSS lisans sınav yerleri için geri sayım başladı. Her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 4 yıllık üniversite mezunları ve şartları sağlayan adaylar katılıyor. Adaylar, başvuru sırasında sınava girecekleri il ve ilçeleri tercih etti. Sınav giriş belgesinde güncel fotoğraf bulunması zorunlu. Adaylar, salona girdikten sonra belgelerini görevlilere teslim edecek. Atandığı salonda sınava girmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacak.

KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görüntülenebiliyor. Şifresini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneğini de kullanabilir. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 10 gün önce erişime açılıyor. Henüz açıklanmayan KPSS lisans sınav yerlerinin bu hafta içinde, en geç 28 Ağustos Cuma gününe kadar ÖSYM AİS'ten erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgesinde okul adı, açık adres, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yapılacak okulda hazır olması tavsiye ediliyor. Sınavda uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Konuşmak, kopya çekmek veya vermek, soru ve cevapları cevap kağıdının arkasına yazmak, birbirinden kalem silgi almak, sınav süresi başlamadan soruları okumak, süre bittiği halde cevaplamaya devam etmek ve düzeni bozacak davranışlarda bulunmak yasak.

Sınavın geçerli sayılması için adayın atandığı salonda ve sırada sınava girmesi, süre başlamadan giriş belgesini görevlilere teslim etmesi, kopya girişiminde bulunmaması, cevaplarını süresi içinde işaretlemesi, T.C. kimlik numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru kodlaması gerekiyor. Ayrıca soru kitapçığını ve cevap kağıdını eksiksiz teslim etmesi, süre bittikten sonra işaretleme yapmaması ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunlu. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.