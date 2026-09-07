KPSS sonrası adaylar sosyal medyada esprili paylaşımlarla gündem oldu
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı. Binlerce aday, zorlu soruların ardından X platformunda yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oluşturdu.
Binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tamamlandı. Adaylar, zorlu soruların ardından sosyal medyada gündem oluşturdu.
X platformunda sınavzedeler, yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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