KPSS tarih sorusunda iki Çandarlı Paşa karıştırıldı; adayların itirazını ÖSYM karara bağlayacak

6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans sınavının ardından tarih testindeki bir soru tartışma yarattı. Adaylara II. Mehmet'in iktidarını güçlendirirken mücadele ettiği devlet adamı soruldu, seçeneklere ise 'Çandarlı Kara Halil Paşa' eklendi. Bu ifadenin, Fatih dönemi sadrazamı Çandarlı Halil Paşa ile karıştırıldığı öne sürülüyor.

Tarihte Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı'nın kuruluşunda I. Murad zamanında öne çıkan bir devlet adamıdır. Buna karşılık Çandarlı Halil Paşa, II. Murad ve II. Mehmet'in sadrazamıdır. İstanbul'un fethi öncesinde Fatih'le görüş ayrılığına düşen Halil Paşa, fetih sonrası görevden alınmış ve 1453'te idam edilmiştir. Benzer isimler ve aynı aileye mensup olmaları karışıklığa yol açıyor.

Sosyal medyada sorunun iptal edildiği iddiaları dolaşıyor, ancak ÖSYM'nin resmi kararını yansıtmıyor. Aday itirazları veya tartışmalar otomatik iptal anlamına gelmiyor. Sorunun geçerliliği ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin incelemesinden sonra netleşecek. Adayların resmi olmayan paylaşımlar yerine ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruları takip etmesi önemli.