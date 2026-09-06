KPSS'ye kapılar kapanmadan yetişmek için terlikle koşan aday sınavı kaçırdı - Son Dakika
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KPSS'ye kapılar kapanmadan yetişmek için terlikle koşan aday sınavı kaçırdı

KPSS\'ye kapılar kapanmadan yetişmek için terlikle koşan aday sınavı kaçırdı
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Antalya'da KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yoğun katılımla gerçekleşti. Sınava yetişmek için terliğiyle yalın ayak koşan aday Baran Bayraklı, kapılar kapandığı için sınava giremedi. Aday, 'Seneye tekrar deneyeceğim' diyerek sınav merkezinden ayrılırken, veliler endişeli bekleyişlerini sürdürdü.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yoğun katılımla gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda milyonlarca memur adayı ter dökerken, bazı adaylar sınava yetişebilmek için büyük çaba sarf etti. Antalya'da bir aday, sınav merkezine geç kalmamak için elinde terliğiyle yalın ayak koştu ancak sınav kapısını saniyelerle kaçırdı.

İlk kez sınava girecek olan Baran Bayraklı, sınav merkezine nefes nefese koşarak ulaşmaya çalıştı. Ancak kapıların kapandığını gören Bayraklı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çevredeki vatandaşların su ikramını kabul eden Bayraklı, bir süre dinlendikten sonra, "En azından spor yapmış oldum, seneye tekrar deneyeceğim" diyerek sınav merkezinden ayrıldı.

Sınav heyecanı yalnızca adayları değil, ailelerini de etkiledi. Okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen veliler, endişeli bir bekleyiş içindeydi. Oğlunun diyetisyenlik mezunu olduğunu belirten Elvan Eren, "Oğlum KPSS'ye sıkı hazırlandı. Sonucu merakla bekliyoruz. Atanacağı iyi bir yerde hizmet vermesini istiyoruz" dedi. Ayhan Eren ise, "Oğlumuz bu sene tekrar sınava girecek. İyi bir puan almalarını ve hayallerine ulaşmalarını diliyoruz. Sınav maratonu hiç bitmeyecek gibi görünüyor, ama başarı için çaba sarf etmek gerekiyor" şeklinde konuştu. Ali Sarıca da, "Oğlumuzun beklentileri var elbet, umarım her şey istediği gibi olur. Tüm çocuklara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Antalya, Memur, Yalın, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS'ye kapılar kapanmadan yetişmek için terlikle koşan aday sınavı kaçırdı - Son Dakika

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