Manisa Celal Bayar Üniversitesi 142 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 142 sözleşmeli personel istihdam etmek üzere duyuru yayımladı. İlan edilen kadrolar için başvurular 3 Eylül 2026'da başladı. Adayların, ilanda belirtilen KPSS taban puanı, puan türü ve diğer nitelikleri sağlaması gerekiyor.

Başvuru koşulları kapsamında adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması isteniyor. Ayrıca her pozisyon için farklı şartlar aranıyor. Adayların, başvuru yapacakları kadronun niteliklerini incelemesi bekleniyor.

Başvurular 3 Eylül'de başlayıp 17 Eylül saat 13.00'te sona erecek. Adayların başvurularını bu süre içinde tamamlaması gerekiyor. Şartlar ve detaylar üniversitenin resmi duyurusunda yer alıyor.