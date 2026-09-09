MEB, 2026 Ağustos dönemi öğretmen yer değiştirme sonuçlarını duyurdu

MEB, 2026 Ağustos dönemi için ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Öğretmenler, atama sonuçlarını MEBBİS veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yer değiştirme sonuçlarına MEBBİS kullanıcı hesabıyla ya da e-Devlet şifresiyle ulaşılabiliyor. Öğretmenler, Bakanlığın sonuç ekranına giriş yaparak yer değiştirme sonuçlarını görüntüleyebiliyor. e-Devlet'te yapılan sorgulamalarda da aynı bilgiler yer alıyor. Bakanlık, sonuçların açıklandığını duyurarak öğretmenlere başarılar diledi.