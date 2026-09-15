MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercihlerini 23-24 Eylül'de alacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nu yayımladı. Öğretmenlerin tercihleri 23-24 Eylül'de alınacak, atamalar ise 25 Eylül'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nu yayımladı.
Duyuruya göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül'de alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. Duyuruya personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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