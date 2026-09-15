MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercihlerini 23-24 Eylül'de alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nu yayımladı.

Duyuruya göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül'de alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. Duyuruya personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.