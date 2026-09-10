MEB üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişini 9 Eylül'de başlattı - Son Dakika
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MEB üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişini 9 Eylül'de başlattı

MEB üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişini 9 Eylül\'de başlattı
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Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanma işlemleri 9 Eylül itibarıyla başlatıldı ve kararnameler illere gönderildi. Üç yılını tamamlayan öğretmenler, mazeret tayini süreciyle eş zamanlı yürüyen takvim kapsamında 14 Eylül'den itibaren yer değiştirme başvurusu da yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmenlerin beklediği kadroya geçiş süreci başladı. Üç yıllık sözleşmeli çalışma süresini tamamlayan öğretmenler için atama işlemleri 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe kondu. Kadroya geçiş kararnameleri illere gönderildi, il milli eğitim müdürlüklerinin işlemleri başlatması bekleniyor.

MEB, 7 Eylül tarihli mazerete bağlı yer değişikliği duyurusuyla 2023 yılında yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayanların Eylül itibarıyla üç yıllık süreyi doldurması nedeniyle kadroya geçeceğini bildirdi.

9 Ocak 2026'da yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlardan üç yılını tamamlayanlar istemeleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrosuna atanıyor. Kadroya geçenler mazerete bağlı yer değiştirme dışında bir yıl boyunca yer değiştiremiyor.

Kadroya geçiş takvimi, mazeret tayini süreciyle birlikte ilerliyor. Bakanlığın duyurusuna göre 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek ve mazereti bulunan öğretmenler iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları 16-17 Eylül arasında alınacak, atamalar 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur MEB üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişini 9 Eylül'de başlattı - Son Dakika

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