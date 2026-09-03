Memur-Sen: Yüzde 7'lik zam enflasyonda eridi, seyyanen artış yapılmalı - Son Dakika
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Memur-Sen: Yüzde 7'lik zam enflasyonda eridi, seyyanen artış yapılmalı

Memur-Sen: Yüzde 7\'lik zam enflasyonda eridi, seyyanen artış yapılmalı
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Memur-Sen, TÜİK verilerine göre aylık enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun yüzde 31,51 olduğunu hatırlatarak Hakem Kurulu'nca verilen yüzde 7'lik zammın yarısının enflasyon karşısında eridiğini savundu. Sendika, memur ve emeklilerin kayıplarının giderilmesi için hükümete seyyanen zam çağrısı yaptı.

Memur-Sen, TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken sendika, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca belirlenen yüzde 7'lik zam oranının yarısının enflasyon karşısında eridiğini belirtti. Bu nedenle memur ve emeklilerin kayıplarının telafi edilmesi için hükümete seyyanen zam çağrısı yapıldı.

Genel Başkan Ali Yalçın, yazılı açıklamasında uygulanan ekonomik politikaların sabit gelirli vatandaşlar, memurlar ve emekliler üzerindeki hayat pahalılığı baskısını artırdığını söyledi. Gıda, kira ve zorunlu harcamalardaki artışların bütçeleri zorladığını, alım gücündeki erimenin giderilmesi için kayıpların zamana yayılmaması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin önce yüzde 16'dan yüzde 28'e yükseltildiğine dikkat çekildi. Bu durumun kamu görevlilerinin ücretlerindeki reel kaybı gösterdiği belirtilerek, maaş ve ücretlerin yükselen fiyatlara göre güncellenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplu sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamaması sonucu Hakem Kurulu kararıyla oluşan kaybın enflasyon farkıyla kapatılamayacağını savunan Memur-Sen, memur ve emeklilerin mevcut kayıplarını giderecek seyyanen artış yapılmasını istedi. Sendika, belirli bir rakam vermezken yetkililere alım gücünü artıracak kalıcı ve etkili bir iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Memur-Sen: Yüzde 7'lik zam enflasyonda eridi, seyyanen artış yapılmalı - Son Dakika

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