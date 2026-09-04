Memur ve emekli zammı için ilk verilere göre iki aylık enflasyon yüzde 3,66

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ve ağustos enflasyon verileri, yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin ilk iki aylık tabloyu ortaya koydu. Temmuzda enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 olarak gerçekleşti; böylece iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ek olarak, 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacak. Kesin zam oranları eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28 olması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 8,7 olacak. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7, memur ve memur emeklileri ise yüzde 1,59 enflasyon farkıyla toplam yüzde 6,67 zam alacak. En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,43 olması halinde emekli zammı yüzde 9,91, memur zammı ise yüzde 2,72 farkla yüzde 7,86 olacak. AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,49 olması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 9,97'ye ulaşacak; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,97, memurlar yüzde 2,78 farkla yüzde 7,91 zam alacak. Bu senaryolarda en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL veya 75 bin 779 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL veya 34 bin 21 TL, en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 25 bin 886 TL ile 25 bin 900 TL arasında olacak.