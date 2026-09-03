Memur ve memur emeklileri için iki aylık enflasyon yüzde 3,65, fark için eşik yüzde 7 - Son Dakika
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Memur ve memur emeklileri için iki aylık enflasyon yüzde 3,65, fark için eşik yüzde 7

Memur ve memur emeklileri için iki aylık enflasyon yüzde 3,65, fark için eşik yüzde 7
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TÜİK verilerine göre temmuz ve ağustos enflasyonu toplam yüzde 3,65 oldu ancak bu memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşturmadı. Farkın doğması için 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor; aşan kısım Ocak 2027 maaşlarına eklenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 artış gerçekleşti ve iki aylık enflasyon toplam yüzde 3,65 oldu. Ancak bu oran, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşması anlamına gelmiyor. Farkın maaşlara yansıması için 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7'lik artışı aşması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerine 2026'nın ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı verilmişti. Temmuz-aralık döneminde fiyat artışı bu seviyeyi aşarsa, yüzde 7'nin üzerindeki bölüm Ocak 2027 maaşlarına enflasyon farkı olarak eklenecek. İlk iki ay sonunda hesaplanan yüzde 3,65'lik artış yüzde 7 eşiğinin altında kaldığından kesinleşmiş bir fark bulunmuyor. Farkın oluşabilmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 3,23'ten fazla olması gerekiyor.

Ocak 2027 maaş artışında yalnızca enflasyon farkı belirleyici olmayacak. 2027 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı kesin olarak yapılacak. İkinci yarı yıl enflasyonunun yüzde 7'yi aşması halinde ise aşan kısım bu zamma ek olarak enflasyon farkı şeklinde verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Memur ve memur emeklileri için iki aylık enflasyon yüzde 3,65, fark için eşik yüzde 7 - Son Dakika

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