Memurların dijital içerik ve uygulama gelirleri yasak kapsamına alındı - Son Dakika
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Memurların dijital içerik ve uygulama gelirleri yasak kapsamına alındı

Memurların dijital içerik ve uygulama gelirleri yasak kapsamına alındı
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Cumhurbaşkanlığı, devlet memurlarının YouTube, web sitesi ve sosyal medyadan kazanç sağlamasını 657 sayılı Kanun'daki ticaret yasağı kapsamında değerlendirdi. Gelir amacı gütmese bile kazanç potansiyeli olan faaliyetler disiplin soruşturmasına yol açabilecek.

Devlet memurlarının internetten içerik üreterek veya mobil uygulama geliştirerek gelir elde etmesi artık mümkün olmayacak. Cumhurbaşkanlığı, YouTube, web sitesi ve sosyal medya platformlarından kazanç sağlayan kamu görevlilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ticaret yasağını ihlal ettiğine karar verdi.

Bu karar, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) dijital kazançların yasal durumunu sorması üzerine gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünü alarak konuyu netleştirdi. Resmi yazıda bu tür faaliyetlerin vergi mevzuatına göre "ticari kazanç" sayıldığı hatırlatıldı.

Kararda en çok dikkat çeken husus "kazanç sağlama potansiyeli" oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre, bir faaliyetin ticari sayılması için kişinin para kazanma niyeti taşıması şart değil. Memur, gelir amacı gütmese bile kazanç potansiyeli olan web sitesi kurarsa, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki yasağı ihlal etmiş sayılacak ve hakkında disiplin soruşturması açılabilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'nda sosyal içerik üreticileri ve uygulama geliştiriciler için tanınan %15 stopajlı vergi kolaylığı, memurlar için geçerli bir mazeret sayılmadı. Bu istisnanın memurlara özel bir muafiyet tanımadığı, işin "ticari kazanç" niteliğini değiştirmediği vurgulandı.

Sonuç olarak, memurların gelir vergisi istisnasından yararlanarak dijital mecralardan gelir elde etmesi veya banka hesabı açması durumunda mesleki disiplin cezalarıyla karşılaşmaları söz konusu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

YouTube, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Memur Memurların dijital içerik ve uygulama gelirleri yasak kapsamına alındı - Son Dakika

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