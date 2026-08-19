Öğretmenlere Yeni E-Sınav Görevleri - Son Dakika
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Öğretmenlere Yeni E-Sınav Görevleri

Öğretmenlere Yeni E-Sınav Görevleri
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MEB, e-sınav görevleri için başvuruları açtı. Sınavlar 24-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik yeni e-sınav görevlerini başvuruya açtı. Toplam 10 oturum halinde yapılacak sınavlarda, e-sınav uygulama sorumlusu belgesine sahip öğretmenler görev alabilecek.

Sınav takvimine göre oturumlar 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Son başvuru tarihi 22 Ağustos, başvuru onaylarının tamamlanması ise 23 Ağustos Pazar gününe kadar yapılacak. Başvurular MEBBİS üzerinden alınacak.

2026 e-sınav görev ücretleri kapsamında salon başkanına 2.048 TL, gözetmene 1.890 TL ödenecek. Görev almak için e-sınav uygulama sorumlusu belgesine sahip olmak şart. Belgesi olmayan öğretmenler başvuru yapamıyor. Başvurusunu tamamlayan öğretmenlerin 23 Ağustos'a kadar sistemden onay vermesi gerekiyor; onaylanmayan görevlendirmeler iptal edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Öğretmenlere Yeni E-Sınav Görevleri - Son Dakika

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