ÖSYM, 2026-ALES/3 başvuru takvimini açıkladı

ÖSYM, 2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu olan 2026-ALES/3'ün başvuru ve sınav takvimini duyurdu.

Takvime göre başvurular 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuru süreci 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Takvim, yüksek lisans ve doktora adayları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına başvurmak isteyenler tarafından bekleniyordu.