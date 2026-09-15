ÖSYM, 2026-ALES/3 başvuru takvimini açıkladı - Son Dakika
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ÖSYM, 2026-ALES/3 başvuru takvimini açıkladı

ÖSYM, 2026-ALES/3 başvuru takvimini açıkladı
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ÖSYM, 2026-ALES/3 başvurularının 7 Ekim'de başlayıp 15 Ekim'de saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. Takvim, yüksek lisans ve doktora adayları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına başvurmak isteyenler tarafından bekleniyordu.

ÖSYM, 2026 yılının üçüncü ve son ALES oturumu olan 2026-ALES/3'ün başvuru ve sınav takvimini duyurdu.

Takvime göre başvurular 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuru süreci 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Takvim, yüksek lisans ve doktora adayları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına başvurmak isteyenler tarafından bekleniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Kamu, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Memur ÖSYM, 2026-ALES/3 başvuru takvimini açıkladı - Son Dakika

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