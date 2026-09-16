ÖSYM, Harran Üniversitesi'ndeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit etti - Son Dakika
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ÖSYM, Harran Üniversitesi'ndeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit etti

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ÖSYM, Harran Üniversitesi\'ndeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit etti
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ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Oturumu'nda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 salonun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit etti. Adalet ve fırsat eşitliği için etkilenen adaylara eş değer sınav yapılacak.

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Oturumu'na ilişkin açıklamasında, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit edildiğini bildirdi.

Adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması için belirlenen adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildiği açıklandı. Ayrıntıların gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Harran ÜniversitesiMemurKPSSÖSYMSon Dakika

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