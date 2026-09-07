ÖSYM KPSS Lisans sınavının iptal edileceği iddiaları üzerine inceleme başlattı
6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans oturumunun ardından sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. ÖSYM bu iddialar üzerine resmi inceleme başlatırken, adaylar sınavın akıbetine dair açıklama bekliyor.
6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun ardından, sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine ÖSYM, konuyla ilgili resmi bir inceleme başlattı.
ÖSYM'nin inceleme süreci ve açıklamaları, adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Sınavın akıbetine dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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