ÖSYM'nin KPSS usulsüzlük iddiaları incelemesinde kamera kayıtları son aşamada
ÖSYM, KPSS'deki usulsüzlük iddiaları kapsamında yürüttüğü kamera incelemesinde son aşamaya geldi. Memurlar Net'in edindiği bilgiye göre kurumun bu hafta resmi açıklama yapması bekleniyor; inceleme sınav salonlarının kamera kayıtlarına odaklanıyor.
ÖSYM, KPSS'deki usulsüzlük iddiaları kapsamında yürüttüğü kamera incelemesinde son aşamaya geldi.
Memurlar Net'in edindiği bilgiye göre kurumun bu hafta resmi açıklama yapması bekleniyor. İnceleme, sınav salonlarına ait kamera kayıtlarına odaklanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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