PMYO sözlü sınavı tamamlandı, adaylar sonuç için tarih bekliyor

PMYO sözlü sınavı tamamlandı, adaylar sonuç için tarih bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı ancak adaylar sonuçlara ulaşamıyor. Polis Akademisi'nden 18 Eylül 2026 itibarıyla bir tarih bilgisi gelmedi; beklenti sonuçların bu hafta açıklanması yönünde.
25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı. Adaylar sonuçlara ulaşmak istiyor. En çok sorulan soru ise "PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" oluyor.
18 Eylül 2026 Cuma itibarıyla Polis Akademisi'nden sonuç tarihine dair bir bilgilendirme gelmedi. Beklenti, sonuçların bu hafta ilan edileceği yönünde. Bugün açıklanmazsa gözler pazartesi gününe çevrilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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