PMYO sözlü sınavı tamamlandı, adaylar sonuç için tarih bekliyor

25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı. Adaylar sonuçlara ulaşmak istiyor. En çok sorulan soru ise "PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" oluyor.

18 Eylül 2026 Cuma itibarıyla Polis Akademisi'nden sonuç tarihine dair bir bilgilendirme gelmedi. Beklenti, sonuçların bu hafta ilan edileceği yönünde. Bugün açıklanmazsa gözler pazartesi gününe çevrilecek.