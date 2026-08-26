Siber Güvenlikte Yeni İstihdam Süreci - Son Dakika
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Siber Güvenlikte Yeni İstihdam Süreci

Siber Güvenlikte Yeni İstihdam Süreci
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 uzman personel alacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal siber güvenlik kapasitesini artırmak ve dijital egemenliği güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir istihdam süreci başlattı. Ankara merkez teşkilatı ve İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 47 farklı alanda sözleşmeli uzman personel alınacak.

Alımlar Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde yapılacak; adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale ve SOC gibi teknik alanların yanı sıra yapay zeka, yazılım geliştirme, veri analitiği ve kurumsal mimari alanlarında istihdam sağlanacak.

Başvurular 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında yalnızca kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek; ön elemede mezuniyet not ortalaması ve üniversite yerleştirme sıralamasına göre her alan için kontenjanın 4 katı aday sınava çağrılacak.

Sınavlar Ankara'da yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yapılacak. Sözlü sınav öncesinde kişilik envanteri uygulanacak ve başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Siber Güvenlikte Yeni İstihdam Süreci - Son Dakika

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