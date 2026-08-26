Sınav Sonuçları TBMM Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Sonuçları TBMM Gündeminde

Sınav Sonuçları TBMM Gündeminde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Milletvekili Ergun, MEB-AGS sonuçlarındaki hataları TBMM'ye taşıyarak mağduriyetleri sordu.

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşanan teknik sorunları TBMM gündemine taşıdı. Ergun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, sonuçlarda tespit edilen hataların nedenlerini ve adayların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini sordu.

26 Temmuz 2026'da uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2026'da saat 11.00'de açıklandı. Ancak birçok aday, soru sayıları, doğru-yanlış gösterimi ve puan hesaplamalarında hatalar bulunduğu yönünde şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine sonuçlar sistemden kaldırıldı.

Ergun, yaşanan gelişmelerin sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açtığını belirtti. Anayasa'nın 42. maddesindeki eğitim hakkı ve kamu hizmetlerinin eşit, şeffaf ve güvenilir yürütülmesi ilkelerine dikkat çekerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Soru önergesinde Ergun; sonuçlardaki hataların mahiyeti ve nedenleri, sonuçların neden kaldırıldığı, düzeltilmiş sonuçların açıklanma tarihi, ÖSYM ile koordinasyon içinde alınan önlemler, mağdur adaylara telafi veya ek hak tanınıp tanınmayacağı ve sorumlular hakkında adli/idari soruşturma açılıp açılmayacağı sorularını yöneltti.

Kaynak: Haber Merkezi

Milletvekili, Muğla, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Sınav Sonuçları TBMM Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

21:59
Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol Neler oluyor neler
Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 22:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Sınav Sonuçları TBMM Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement