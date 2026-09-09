Sosyal medya gelir yasağı nedeniyle Prof. Dr. Özcan videoları bıraktı - Son Dakika
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Sosyal medya gelir yasağı nedeniyle Prof. Dr. Özcan videoları bıraktı

Sosyal medya gelir yasağı nedeniyle Prof. Dr. Özcan videoları bıraktı
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla memur ve akademisyenlerin sosyal medyadan içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı. Kararın ardından Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, YouTube videolarına son verdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen resmi yazıda, kamu kurumlarında görev yapan memurlar ve üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmeleri yasaklandı. Söz konusu düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı kapsamında değerlendirildi.

Resmi yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20 Ağustos 2026 tarihli raporuna dayanıldığı belirtilirken, sosyal içerik üreticiliğinin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç sayıldığı ve doğrudan gelir elde edilmese bile kazanç sağlama potansiyeli taşıdığı ifade edildi. 2 Eylül 2026'da YÖK'e tebliğ edilen kararın ardından disiplin soruşturması ve idari yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen çok sayıda akademisyen, ders videolarını ve bilimsel analizlerini yayından kaldırmaya başladı.

Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, videolarına kalıcı olarak son verdiğini açıkladı. Özcan, YouTube'un akademik çalışmaları kitap ve makale formatından çıkararak araştırmacıların bulgularını geniş kitlelere duyurmaları için bir fırsat olduğunu belirterek, artık yalnızca kitap ve makalelerde buluşmak dileğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Sosyal medya gelir yasağı nedeniyle Prof. Dr. Özcan videoları bıraktı - Son Dakika

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