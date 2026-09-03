SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu, iki aylık enflasyon yüzde 3,65 - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu, iki aylık enflasyon yüzde 3,65

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu, iki aylık enflasyon yüzde 3,65
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TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Temmuz ve ağustos verilerine göre iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 oldu ve bu oran SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin şu an hak ettiği zam oranını oluşturdu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 23.552 TL'den 24.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Temmuzda yüzde 1,78 ve ağustosta yüzde 1,84 olan enflasyonla iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için hak ettiği zam oranı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık TÜFE oranında zam alıyor. Mevcut maaşlara yüzde 3,65 eklenince en düşük emekli maaşı 23.552 TL'den 24.412 TL'ye, 25.000 TL alanınki 25.913 TL'ye, 30.000 TL alanınki 31.095 TL'ye, 35.000 TL alanınki 36.278 TL'ye ve 40.000 TL alanınki ise 41.460 TL'ye yükselecek. Bu rakamlar nihai Ocak 2027 zammı değil, ara hesaplama niteliğinde.

Memur ve memur emeklilerinde artış toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkına göre belirleniyor. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 toplu sözleşme zammı eşiğini aşmadığı için enflasyon farkı henüz oluşmadı; önümüzdeki dört ayın verisiyle fark oluşması bekleniyor. Yine de mevcut maaşlara yüzde 3,65 uygulanırsa polis memuru 64.397 TL'den 66.747 TL'ye, başkomiser 94.384 TL'den 97.829 TL'ye, uzman doktor 110.000 TL'den 114.015 TL'ye, öğretmen 81.219 TL'den 84.183 TL'ye, hemşire 66.870 TL'den 69.311 TL'ye, avukat 85.000 TL'den 88.102 TL'ye ve araştırma görevlisi 75.000 TL'den 77.737 TL'ye çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Memur SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu, iki aylık enflasyon yüzde 3,65 - Son Dakika

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu, iki aylık enflasyon yüzde 3,65 - Son Dakika
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