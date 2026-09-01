TYP Kura Bekleyişi Sürüyor: Devlet Okullarına Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımında İsimler Noter Huzurunda Belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görevlendirilmek üzere İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılan güvenlik ve temizlik görevlisi alımlarında sonuç bekleyişi sürüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, TYP sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve isim listesini nereden öğreneceklerini merak ediyor.

TYP kapsamında okullara yapılacak personel alımlarında süreç il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleriyle belirleniyor. Bu nedenle Türkiye genelinde tek bir kura tarihi veya sonuç açıklama günü bulunmuyor. Kura tarih ve saatleri, alımın yapılacağı il, ilçe ve programa göre değişiyor; adayların başvuru yaptıkları ilana ait detayları takip etmesi gerekiyor.

Başvurusu bulunan adaylar, İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden TYP ilanlarını ve program detaylarını kontrol edebiliyor. Kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek olarak belirlenen isimlerin ilgili kurumlarca duyurulması bekleniyor. TYP kapsamında yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde devlet okullarındaki temizlik ve güvenlik hizmetlerine destek sağlanması amaçlanıyor. Adayların İŞKUR ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.