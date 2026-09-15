Üniversitelerden personel alımı ilanı, son başvuru 29 Eylül'de sona eriyor - Son Dakika
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Üniversitelerden personel alımı ilanı, son başvuru 29 Eylül'de sona eriyor

Üniversitelerden personel alımı ilanı, son başvuru 29 Eylül\'de sona eriyor
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Antalya Belek, Bolu Abant İzzet Baysal ve Kafkas üniversiteleri akademik ve sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Başvurular 15-29 Eylül 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden online kabul edilecek.

Türkiye'deki üniversiteler, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için yeni ilanlar yayımladı. Üç üniversite, hem akademik hem de sözleşmeli personel kadrolarında istihdam sağlayacak. Bu gelişme, özellikle KPSS puanıyla kamuya girmeyi bekleyen binlerce adayı ilgilendiriyor.

Antalya Belek Üniversitesi, akademik alanda ilerlemek isteyenler için öğretim elemanı kadroları açtı. Adayların belirli dil ve alan yeterliliklerine sahip olması gerekiyor. İstenen şartlar arasında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarından mezuniyet; ilgili alanda tezli yüksek lisans; ALES'ten en az 70 puan; yabancı dil sınavından en az 85 puan yer alıyor. Doktora veya tıpta uzmanlık derecesi bulunanlar ile öğretim elemanı deneyimi olanlar için bazı muafiyetler uygulanacak.

Başvurular, 15 Eylül 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başladı. Öğretim elemanı kadroları için son başvuru tarihi 29 Eylül 2026 olarak belirlendi. Ön değerlendirme 1 Ekim'de yapılacak. Yazılı sınav, 5 Ekim 2026'da saat 14.00'te Antalya Belek Üniversitesi Kadriye Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Sonuçların 7 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor.

Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacak diğer iki üniversite Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi. Alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak ve adaylara tam zamanlı çalışma imkanı sunacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 29 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar üniversitenin rektörlük birimlerinde görevlendirilecek; seçim KPSS (B) puan sıralamasına göre yapılacak. Kafkas Üniversitesi de benzer şekilde sözleşmeli personel alacak. Bu alımlarda 2024 KPSS (B) puanları esas alınacak. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri kullanılacak. Başvurular 15-29 Eylül 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden online kabul edilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak; adaylar puan sıralamasına göre doğrudan seçilecek.

Sözleşmeli personel alımına başvuran adayların Kariyer Kapısı üzerinden diploma, KPSS sonuç belgesi, SGK hizmet dökümü, askerlik durumu belgesi, kimlik, adli sicil kaydı ve nüfus kayıt örneği gibi belgeleri eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Belirtilen tarih ve koşullara uygun başvuru yapan adaylar, kamu sektöründe yeni bir kariyere adım atma şansı yakalayacak. Bu ilanlar, üniversitelerde kariyer yapmak isteyen nitelikli adaylar için önemli bir fırsat sunarken kamu istihdamına da katkı sağlıyor. Adayların başvuru süreçlerini dikkatle takip etmesi ve şartları eksiksiz yerine getirmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Üniversitelerden personel alımı ilanı, son başvuru 29 Eylül'de sona eriyor - Son Dakika

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