AİÇÜ Rektörü Gülçin ile AK Parti heyeti Ağrı ve üniversite yatırımlarını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ Rektörü İlhami Gülçin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız'ı makamında ağırladı. Görüşmede Ağrı ve üniversitedeki yatırımlar, devam eden projeler ile akademik faaliyetler ele alındı; Gülçin ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız’ı makamında ağırladı.
Gerçekleştirilen ziyarette, Ağrı’da ve üniversitede hayata geçirilen yatırımlar, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, kentin gelişimine katkı sunan çalışmalar ile üniversitenin akademik, bilimsel ve kurumsal faaliyetleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız’a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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