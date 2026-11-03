Ağrı\'da 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri Bed-i Besmele programında bir araya geldi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Zeki Aydemir 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri için Osmanlı’dan günümüze uzanan bir gelenek olan “Bed-i Besmele” programı düzenlendi.Üniversite konferans salonunda gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin ilahiler eşliğinde salona girişiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler, öğrendikleri sureleri ve duaları okuyup ilahiler seslendirdi, hazırladıkları etkinlikleri sergiledi.

Programın selamlama konuşmasını İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut Çetin yaptı.Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Lütfiye Ötken, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çocukların vicdan ve merhamet sahibi, Kur’an ahlakını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini ifade eden Ötken, eğitim sürecinde emeği bulunan Kur’an kursu öğreticilerine teşekkür etti.Programa Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halit Kars, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mucip Genişel, SGK Kariyer Uzmanı Mehmet Nuri Aktaş, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Haber: Servet Arslan