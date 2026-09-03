500 bin test, küçük bataryaların daha çabuk yıprandığını ortaya koydu - Son Dakika
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500 bin test, küçük bataryaların daha çabuk yıprandığını ortaya koydu

500 bin test, küçük bataryaların daha çabuk yıprandığını ortaya koydu
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Avusturya merkezli AVILOO, 2022-2026 arasında 20 elektrikli modelde 500 binden fazla testle batarya sağlığını inceledi. Araştırma, bataryaların beklenenden iyi yaşlandığını ama küçük bataryalı araçların daha hızlı performans kaybettiğini ortaya koydu.

Avusturya merkezli AVILOO, ikinci el elektrikli araçlarda batarya sağlığını ölçen en büyük bağımsız araştırmayı yayımladı. Şirketin raporu, 2022-2026 arasında 20 popüler modelde yapılan 500 binden fazla teste dayanıyor. Çalışma, farklı iklim koşullarının batarya performansına etkisini de inceliyor.

Araştırmada araçlar 50 bin, 100 bin ve 150 bin kilometrede incelendi. Bu eşiklerde bataryaların ortalama sağlık durumu ve tahmini menzilleri hesaplandı. Sonuçlar, bataryaların 'hızlı tükenir' efsanesinin aksine beklenenden daha iyi yaşlandığını gösteriyor. Ancak aynı model araçlar arasında bile yüzde 13,5'e varan kapasite farkları tespit edildi.

En dikkat çekici bulgu, küçük bataryaların daha çabuk yıpranması oldu. Aynı mesafeyi kat etmek için daha sık şarj döngüsüne giren küçük bataryalı araçlar, büyük bataryalı modellere kıyasla daha hızlı performans kaybı yaşıyor. Bu durum, ikinci el elektrikli araç alacaklar için küçük bataryalı modellerin daha riskli olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Avusturya, Teknoloji, Otomobil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 500 bin test, küçük bataryaların daha çabuk yıprandığını ortaya koydu - Son Dakika

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