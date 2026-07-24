AB Yeni Hız İhlali Sistemi Geliştiriyor
AB, hız sınırını aşan araçlar için yapay zekâ ile otomatik hız düşürme sistemi üzerinde çalışıyor.
Avrupa Birliği, hız ihlallerini önlemek amacıyla yapay zekâ destekli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, hız sınırını aşan araçların sürati uydu destekli takip sistemiyle tespit edilerek otomatik olarak düşürülebilecek.
Hâlihazırda yeni araçlarda zorunlu olan Akıllı Hız Yardımı sistemi yalnızca sürücüyü uyarırken, yeni düzenleme aracın hızına doğrudan müdahale edilmesini öngörüyor. Uzmanlar ise sistemde yaşanabilecek olası hataların trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
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