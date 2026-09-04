ABD'de Tesla'nın 1.000 Cybercab'i için NHTSA soruşturma başlattı - Son Dakika
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ABD'de Tesla'nın 1.000 Cybercab'i için NHTSA soruşturma başlattı

ABD\'de Tesla\'nın 1.000 Cybercab\'i için NHTSA soruşturma başlattı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 1.000 Cybercab aracının doğru sertifikalandırılıp sertifikalandırılmadığını inceliyor. Soruşturma, Austin'de ticari kullanıma başlanan iki koltuklu araçların direksiyon simidi ve fren pedalı gibi manuel kontroller içermemesi nedeniyle gündeme geldi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cuma günü 1.000 Tesla Cybercab aracının düzgün şekilde sertifikalandırılıp sertifikalandırılmadığına dair soruşturma başlattı. Oto güvenlik düzenleyicisi, elektrikli araç üreticisinin federal motorlu taşıt güvenlik standartlarına uyum iddiasında dayandığı süreci ve teknik verileri inceliyor.

Soruşturma, Tesla'nın Perşembe günü Teksas'ın Austin kentinde az sayıda iki koltuklu Cybercab'in ticari kullanımına başlamasının ardından geldi. Şirket, hizmeti kademeli olarak ek araçlara ve konumlara genişletmeyi planladığını açıkladı. NHTSA, Cybercab'de direksiyon simidi, fren pedalı, gaz pedalı ve aynalar dahil kalıcı olarak takılı geleneksel manuel kontrollerin bulunmadığını belirtti.

Ajans, Tesla'nın araçların sertifikasyonunun temelini ve şirketin bazı Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartlarının araca uygulanamayacağına ne ölçüde karar verdiği de dahil olmak üzere ilgili konuları inceleyeceğini söyledi. Tesla yorum talebine hemen yanıt vermedi. Eyalet kayıtlarına göre, elektrikli araç üreticisinin Cuma sabahı itibarıyla Teksas'ta 45 Cybercab dahil 420 otonom aracı kayıtlıydı.

Haziran ayında ajans, sürücüsüz araçlarda manuel fren pedalı gerekliliğini sona erdirmeyi önermişti. Bu hareket, bu tür araçların ABD yollarında kullanımını kolaylaştıracaktı. Ajans ayrıca otonom araçların ek insan sürücü donanımına ihtiyaç duymaması için federal güvenlik standartlarında diğer değişiklikleri de önerdi. Mevcut yasaya göre, tamamen sürücüsüz araçlar, direksiyon simidi, fren pedalı veya aynalar gibi gerekli insan kontrollerine sahipse NHTSA onayına ihtiyaç duymaz.

NHTSA, üretici başına yılda 2.500 aracın gerekli insan kontrolleri olmadan ABD yollarında çalışmasına izin verme yetkisine sahiptir. Temmuz ayında NHTSA, Amazon'un Zoox biriminin direksiyon simidi olmayan yeni robotaksilerinin sınırlı ticari kullanımı için bir dilekçeyi onayladı; bu, otonom yolculuk sektöründe bir ilkti.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ABD'de Tesla'nın 1.000 Cybercab'i için NHTSA soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Tesla'nın 1.000 Cybercab'i için NHTSA soruşturma başlattı - Son Dakika
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