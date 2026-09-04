ABD\'de Tesla\'nın direksiyonsuz Cybercab\'i için NHTSA soruşturması başladı

ABD'nin önde gelen otomotiv güvenliği otoritesi NHTSA, Tesla'nın en yeni Cybercab modelini direksiyon simidi ve pedallar olmadan halka açık yollarda kullanma kararını soruşturuyor. Cuma sabahı duyurulan inceleme, Tesla'nın Austin'de ilk Cybercab'leri tanıtmasının ardından geldi. Mevcut federal düzenlemeler manuel kontrolleri zorunlu kılıyor; ancak Ulaştırma Bakanlığı, otonom araçlar için bu kuralların revize edilmesini önerdi.

NHTSA, Tesla'nın Cybercab'in FMVSS standartlarına uygun olduğunu kendi kendine belgelediğini bildirdi. Ajans, bu sertifikasyon sürecini ve teknik verileri inceleyecek. Tesla'nın, bazı federal standartların Cybercab için geçerli olmadığı iddiasına ne ölçüde dayandığı araştırılacak.

Bu soruşturmanın emsali 2022'de Amazon'un yan kuruluşu Zoox için yaşandı. Zoox da geleneksel kontrolleri olmayan robotaksisini kendi kendine belgelemişti. NHTSA özel emir çıkararak denetim başlatmıştı. Zoox'un ticarileşme süreci yavaşlamış, 2025'te yalnızca gösterim amaçlı muafiyet verilmişti. Zoox şimdi ticari operasyon için Bölüm 555 muafiyeti talep ediyor.