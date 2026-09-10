Ağır ticari araçlar için elektrikli şarj planı 2027\'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak

Türkiye, ulaşımda yeşil dönüşümü hızlandırmak için elektrikli araç altyapısı çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

Toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının artırılması, Türkiye'nin sıfır emisyon hedefleri arasında yer alacak. Ürünlerin tüketiciye ulaşması sırasında emisyonları azaltmak için elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçlara yönelik şarj altyapısı güçlendirilecek. Ulusal planla yüksek kaliteli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'ne göre, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta daha çok kullanılmasını sağlayacak yol haritasının 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Planla akıllı ulaşım altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracak genel şarj ağı ülke çapında büyütülecek.

Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı da tamamlanarak uygulamaya alınacak. Stratejiyle elektrikli ulaşım, akıllı ulaşım sistemleri, emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik politikaları birlikte yürütülecek.