Agnelli Ailesi'nde Miras Davası - Son Dakika
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Agnelli Ailesi'nde Miras Davası

12.07.2026 17:41
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Margherita Agnelli, oğlu John Elkann'a karşı miras davasında müşteki taraf oldu.

İtalya'nın en güçlü sanayi hanedanlarından Agnelli Ailesi'ndeki miras krizi, Gianni Agnelli'nin kızı Margherita Agnelli'nin oğlu John Elkann'a karşı davaya müşteki taraf olarak katılmak istemesiyle yeni bir aşamaya geçti. John Elkann, Stellantis ve Ferrari'nin başkanlığını yürütüyor.

Agnelli ailesinin kontrol ettiği Fiat, Türkiye'de Koç Holding ile stratejik ortaklığını sürdürüyor. Tofaş üzerinden yürütülen ortaklık, Stellantis yapısında da devam ediyor. Bu nedenle ailedeki gelişmeler Türkiye otomotiv sanayisi tarafından yakından izleniyor.

Gianni Agnelli'nin üç yıl önce 10 milyon euroya satışa çıkarılan ancak satılamayan Villa Frescot malikanesi, 29 yatak odası, 15 banyo ve 1200 metrekareden fazla alana sahip. Satış yetkisi Sotheby's'e emanet edilirken yeni fiyat belirtilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Agnelli Ailesi'nde Miras Davası - Son Dakika

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