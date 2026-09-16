Akaryakıt zamları sonrası ikinci elde dizelden benzinli motorlara dönüş başladı

Akaryakıt fiyatlarının rekor kırdığı bu dönemde, dizel araçların yüksek bakım ve olası arıza masrafları sürücüleri yeniden benzinli motorlara yönlendirdi.

Karmaşık teknolojilerden uzak, LPG ile uyumlu ve mekanik olarak yıllara dayanıklı benzinli motorlar, ikinci el araç alacaklar için güvenli liman olarak öne çıkıyor.